Гусев Яким Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Гусев Максим Петров
Мать: Гусева Матрёна Дмитриева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гусев Фёдор Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гусев Ефим Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гусев Пётр Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гусев Иван Якимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пьянова Ирина Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1837