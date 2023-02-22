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Гусев Яким Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Гусев Максим Петров

Мать: Гусева Матрёна Дмитриева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гусев Фёдор Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гусев Ефим Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гусев Пётр Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гусев Иван Якимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пьянова Ирина Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1837
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