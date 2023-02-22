Гусева Матрёна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Гусев Семён Максимов
Отец ребёнка: Гусев Максим Петров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фёкла Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Петров
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Гусев Максим Петров
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Гусев Максим Петров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гусев Яким Максимов
Отец ребёнка: Гусев Максим Петров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Гусев Максим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Максим Петров
Смерть
Неизвестно