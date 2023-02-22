Гусева Матрёна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Матрёна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Гусев Семён Максимов

Отец ребёнка: Гусев Максим Петров

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фёкла Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Петров

Рождение ребёнка
1761

Сын: Гусев Филипп Максимов

Отец ребёнка: Гусев Максим Петров

Рождение ребёнка
1764

Сын: Гусев Никита Максимов

Отец ребёнка: Гусев Максим Петров

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гусев Яким Максимов

Отец ребёнка: Гусев Максим Петров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Гусев Максим Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Максим Петров

Смерть
Неизвестно
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