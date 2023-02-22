Гусев Фёдор Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Фёдор Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Гусев Яким Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гусев (шаталов) Терентий Фёдоров

Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Фёдорова

Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Гусев Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Надежда Захарова

Смерть
1839
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