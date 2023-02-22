Гусев Фёдор Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Гусев Яким Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Гусев (шаталов) Терентий Фёдоров
Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Домна Фёдорова
Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гусев (шаталов) Михаил Фёдоров
Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Гусева Надежда Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Надежда Захарова
Смерть
1839