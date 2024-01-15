Гусева Анисья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Анисья Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Прасковья Якимова

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Дарья Якимова

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гусев (шаталов) Ефим Якимов

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Орина Якимова

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Якимова

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гусев Пётр Якимов

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гусев Иван Якимов

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Якимова

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пьянова Ирина Якимовна

Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Яким Максимов

Смерть
Неизвестно
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