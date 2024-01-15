Гусева Анисья Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Прасковья Якимова
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Дарья Якимова
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гусев (шаталов) Ефим Якимов
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Орина Якимова
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Якимова
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гусев Пётр Якимов
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гусев Иван Якимов
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Якимова
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пьянова Ирина Якимовна
Отец ребёнка: Гусев Яким Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусев Яким Максимов
Смерть
Неизвестно