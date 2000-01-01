Борцов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Борцов Иван
Мать: Борцова Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Борцов Игнатий
Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Борцов Павел
Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно