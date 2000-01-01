Борцов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Борцов Иван

Мать: Борцова Прасковья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Борцов Игнатий

Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Борцов Павел

Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Борцова Матрёна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борцова Матрёна Захаровна

Смерть
Неизвестно
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