Борцов Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Борцов Григорий

Мать: Борцова Матрёна Захаровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Борцов Евграф

Мать ребёнка: Елизавета Фомина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Елизавета Фомина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Елизавета Фомина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Борцов Фёдор

Мать ребёнка: Елизавета Фомина

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Елизавета Фомина

Смерть
Неизвестно
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