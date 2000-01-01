Борцов Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Борцов Григорий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Борцов Евграф
Мать ребёнка: Елизавета Фомина
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Елизавета Фомина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Елизавета Фомина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Борцов Фёдор
Мать ребёнка: Елизавета Фомина
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Елизавета Фомина
Смерть
Неизвестно