Борцова Матрёна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Борцов Григорий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Борцов Игнатий
Отец ребёнка: Борцов Григорий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Борцов Павел
Отец ребёнка: Борцов Григорий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Борцов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борцов Григорий
Смерть
Неизвестно