Борцова Матрёна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцова Матрёна Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Борцов Григорий

Рождение ребёнка
1824

Сын: Борцов Игнатий

Отец ребёнка: Борцов Григорий

Рождение ребёнка
1826

Сын: Борцов Павел

Отец ребёнка: Борцов Григорий

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Борцов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борцов Григорий

Смерть
Неизвестно
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