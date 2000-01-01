Елизавета Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Борцов Евграф
Отец ребёнка: Борцов Игнатий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Борцов Игнатий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Борцов Игнатий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Борцов Фёдор
Отец ребёнка: Борцов Игнатий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Борцов Игнатий