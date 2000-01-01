Елизавета Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Борцов Евграф

Отец ребёнка: Борцов Игнатий

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Борцов Игнатий

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Борцов Игнатий

Рождение ребёнка
1853

Сын: Борцов Фёдор

Отец ребёнка: Борцов Игнатий

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Борцов Игнатий

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