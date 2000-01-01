Борцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Борцов Степан Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Борцов Григорий
Мать ребёнка: Борцова Прасковья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Борцов Ефрем
Мать ребёнка: Борцова Прасковья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Борцова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борцова Прасковья
Смерть
1832