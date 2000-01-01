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Борцов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Борцов Степан Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Борцов Григорий

Мать ребёнка: Борцова Прасковья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Борцов Ефрем

Мать ребёнка: Борцова Прасковья

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Борцова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борцова Прасковья

Смерть
1832
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