Борцова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Борцов Григорий
Отец ребёнка: Борцов Иван
Рождение ребёнка
1809
Сын: Борцов Ефрем
Отец ребёнка: Борцов Иван
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Борцов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борцов Иван
Смерть
Неизвестно