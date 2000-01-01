Борцова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорцова Прасковья

Борцова Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Борцов Григорий

Отец ребёнка: Борцов Иван

Рождение ребёнка
1809

Сын: Борцов Ефрем

Отец ребёнка: Борцов Иван

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Борцов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борцов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close