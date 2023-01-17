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Анохин Фёдор Тихонович

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Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

Между 1946 и 1947

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Анохин Тихон Иванович

Мать: не указана

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1927

Дочь: Анохина Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Ойротская автоновная область
Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
12.08.1933

Дочь: Романова Серафима Фёдоровна

Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.04.1937

Дочь: Дятлова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна

Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940

Дочь: Анохина Полина Фёдоровна

Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Призыв на военную службу
Около 1941
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Мария Малофеевна

Смерть
Между 1946 и 1947
Ненинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
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