Анохин Фёдор Тихонович
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рождения1903
Дата смертиМежду 1946 и 1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Анохин Тихон Иванович
Мать: не указана
Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1927
Дочь: Анохина Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Ойротская автоновная область
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
12.08.1933
Дочь: Романова Серафима Фёдоровна
Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна
АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.04.1937
Дочь: Дятлова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940
Дочь: Анохина Полина Фёдоровна
Мать ребёнка: Анохина Мария Малофеевна
АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Призыв на военную службу
Около 1941
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анохина Мария Малофеевна
Смерть
Между 1946 и 1947
Ненинка, Солтонский муниципальный район, Алтайский край