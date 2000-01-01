Анохина (Анохина) Полина Фёдоровна
Место рожденияАинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Дата рожденияМежду 1939 и 1940
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1939 и 1940
Отец: Анохин Фёдор Тихонович
Мать: Анохина Мария Малофеевна
АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Смерть
Между 1942 и 1943
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай