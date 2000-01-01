Анохина (Анохина) Полина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Анохина) Полина Фёдоровна

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Место рождения

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай

Дата рождения

Между 1939 и 1940

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1939 и 1940

Отец: Анохин Фёдор Тихонович

Мать: Анохина Мария Малофеевна

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Смерть
Между 1942 и 1943
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
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