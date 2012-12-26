Диянкова (Анохина) Евдокия Фёдоровна
Место рожденияАинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти26.12.2012
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Анохин Фёдор Тихонович
Мать: Анохина Мария Малофеевна
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
21.04.1952
Дочь: Шушунова Людмила Фёдоровна
Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
10.11.1954
Сын: Диянков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
25.04.1956
Дочь: Беловолова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич
Гурьяновка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.03.1958
Сын: Диянков Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Синельникова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.2012