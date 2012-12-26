Диянкова (Анохина) Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диянкова (Анохина) Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

26.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Анохин Фёдор Тихонович

Мать: Анохина Мария Малофеевна

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
21.04.1952

Дочь: Шушунова Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Диянков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.04.1956

Дочь: Беловолова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич

Гурьяновка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.03.1958

Сын: Диянков Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Синельникова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Диянков Михаил Евгеньевич

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диянков Михаил Евгеньевич

Смерть
26.12.2012
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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