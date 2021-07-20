Дятлова (Анохина) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дятлова (Анохина) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1937

Дата смерти

20.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1937

Отец: Анохин Фёдор Тихонович

Мать: Анохина Мария Малофеевна

Бракосочетание
14.09.1953

Муж: Дятлов Александр Антонович

Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Смена фамилии
14.09.1953
Рождение ребёнка
24.11.1954

Сын: Дятлов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Дятлов Александр Антонович

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.10.1958

Дочь: Дятлова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Дятлов Александр Антонович

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Дятлова Галина Александровна

Отец ребёнка: Дятлов Александр Антонович

Талды-Курган Талды-Курганская область Казахская ССР
Смерть
20.07.2021
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