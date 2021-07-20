Дятлова (Анохина) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1937
Дата смерти20.07.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1937
Отец: Анохин Фёдор Тихонович
Мать: Анохина Мария Малофеевна
Бракосочетание
14.09.1953
Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Смена фамилии
14.09.1953
Рождение ребёнка
24.11.1954
Сын: Дятлов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Дятлов Александр Антонович
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
05.10.1958
Дочь: Дятлова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Дятлов Александр Антонович
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Дятлова Галина Александровна
Отец ребёнка: Дятлов Александр Антонович
Талды-Курган Талды-Курганская область Казахская ССР
Смерть
20.07.2021