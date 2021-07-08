Романова (Анохина) Серафима Фёдоровна
Место рожденияАинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Дата рождения12.08.1933
Дата смерти08.07.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1933
Отец: Анохин Фёдор Тихонович
Мать: Анохина Мария Малофеевна
АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.05.?
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Романов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Пётр
Смерть
08.07.2021
Сидоровка, Романовский муниципальный район, Алтайский край