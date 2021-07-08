Романова (Анохина) Серафима Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Анохина) Серафима Фёдоровна

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Место рождения

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай

Дата рождения

12.08.1933

Дата смерти

08.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1933

Отец: Анохин Фёдор Тихонович

Мать: Анохина Мария Малофеевна

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.05.?

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Романов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Пётр

Смерть
08.07.2021
Сидоровка, Романовский муниципальный район, Алтайский край
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