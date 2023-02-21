Анохина (Квашнина) Мария Малофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1942 и 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1927
Дочь: Анохина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Ойротская автоновная область
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
12.08.1933
Дочь: Романова Серафима Фёдоровна
Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович
АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.04.1937
Дочь: Дятлова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940
Дочь: Анохина Полина Фёдоровна
Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович
АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1942 и 1943
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай