Анохина (Квашнина) Мария Малофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохина (Квашнина) Мария Малофеевна

Анохина (Квашнина) Мария Малофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1942 и 1943

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1927

Дочь: Анохина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Ойротская автоновная область
Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович

Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
12.08.1933

Дочь: Романова Серафима Фёдоровна

Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
26.04.1937

Дочь: Дятлова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович

Рождение ребёнка
Между 1939 и 1940

Дочь: Анохина Полина Фёдоровна

Отец ребёнка: Анохин Фёдор Тихонович

АинкаГурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Фёдор Тихонович

Смерть
Между 1942 и 1943
Аинка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close