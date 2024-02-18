Крюкова Елена Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756 ст.
Отец: Крюков Никита Никитич
Мать: Крюкова Степанида Фомина
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Отец ребёнка: Крюков Антон Михайлович
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Смерть
Неизвестно