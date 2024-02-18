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Крюкова Елена Никитина

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1735 г.р.

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: Крюков Никита Никитич

Мать: Крюкова Степанида Фомина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Крюков Федосий Антонович

Отец ребёнка: Крюков Антон Михайлович

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Смерть
Неизвестно

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