Крюкова Степанида Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Степанида Фомина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Никита Никитич

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Крюкова Елена Никитина

Отец ребёнка: Крюков Никита Никитич

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Смерть
Неизвестно

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