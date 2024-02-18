Крюков Никита Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1731 ст.
Отец: Крюков Никита
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Степанида Фомина
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.
Дочь: Крюкова Елена Никитина
Мать ребёнка: Крюкова Степанида Фомина
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Смерть
Неизвестно