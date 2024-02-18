Крюков Никита Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Никита Никитич

Крюков Никита Никитич

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1706 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: Крюков Никита

Мать: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Степанида Фомина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Рождение ребёнка
Около 1756 ст.

Дочь: Крюкова Елена Никитина

Мать ребёнка: Крюкова Степанида Фомина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.