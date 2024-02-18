Крюков Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Елена Никитина
Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Смерть
Неизвестно