Крюков Антон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Антон Михайлович

Крюков Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1378, стр. 253
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Елена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Крюков Федосий Антонович

Мать ребёнка: Крюкова Елена Никитина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.