Крюков Федосий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1782 ст.
Отец: Крюков Антон Михайлович
Мать: Крюкова Елена Никитина
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Агафья Петровна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1038, стр. 140
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Мать ребёнка: не указана
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55