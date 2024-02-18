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Крюков Федосий Антонович

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1782 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782 ст.

Отец: Крюков Антон Михайлович

Мать: Крюкова Елена Никитина

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Агафья Петровна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1038, стр. 140
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Крюков Кодрат Федосьевич

Мать ребёнка: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55

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