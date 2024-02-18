Крюков Кодрат Федосьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1813 ст.
Отец: Крюков Федосий Антонович
Мать: не указана
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1840 ст.
Мать ребёнка: Крюкова Агрипина Флоровна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1522, стр. 507
Упоминание
06.09.1840 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1522, стр. 507
Смерть
Неизвестно