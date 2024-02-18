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Крюков Кодрат Федосьевич

Место рождения

Кондырино, Клин, Московская область

Дата рождения

Около 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1782 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813 ст.

Отец: Крюков Федосий Антонович

Мать: не указана

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1224, стр. 55
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Агрипина Флоровна

Кондырино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1840 ст.

Сын: Крюков Иван Кодратьевич

Мать ребёнка: Крюкова Агрипина Флоровна

Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1522, стр. 507
Упоминание
06.09.1840 ст.
Кондырино, Клин, Московская область
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1522, стр. 507
Смерть
Неизвестно

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