(Сухопарова) Екатерина Михайловна
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1855 ст.
Отец: Михаил
Мать: не указана
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Сухопаров Роман Иосифович
Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Сухопаров Федор Иосифович
Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сухопаров Моисей Иосифович
Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Сухопаров Иоанн Иосифович
Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Место жительства
Около 1897 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно