(Сухопарова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухопарова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Сухопаров Роман Иосифович

Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Сухопаров Федор Иосифович

Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сухопаров Моисей Иосифович

Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Сухопаров Иоанн Иосифович

Отец ребёнка: Сухопаров Иосиф Иванович

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Место жительства
Около 1897 ст.
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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