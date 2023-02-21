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Сухопаров Иосиф Иванович

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Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Сухопаров Иван

Мать: не указана

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Сухопаров Роман Иосифович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Сухопаров Федор Иосифович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1882

Сын: Сухопаров Моисей Иосифович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Сухопаров Иоанн Иосифович

Мать ребёнка: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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