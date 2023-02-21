Сухопаров Иосиф Иванович
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1855 ст.
Отец: Сухопаров Иван
Мать: не указана
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Сухопаров Роман Иосифович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1878 ст.
Дочь: Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдиново
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Сухопаров Федор Иосифович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Сухопаров Моисей Иосифович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Сухопаров Иоанн Иосифович
Мать ребёнка: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Михайловна
Смерть
Неизвестно
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область