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Сухопаров Моисей Иосифович

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Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова

Дата рождения

1882

Дата смерти

1941 или 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сухопаров Иосиф Иванович

Мать: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Сухопаров Василий Моисеевич

Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
13.?.1907

Дочь: Сухопарова Ксенья Моисеевна

Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Сухопаров Тимофей Моисеевич

Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.

Сын: Сухопаров Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна

Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Сухопаров Михаил Моисеевич

Мать ребёнка: Сухопарова Василиса Стефановна

Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухопарова Василиса Стефановна

Смерть
1941 или 1945
Хелюля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
На войне
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