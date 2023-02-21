Сухопаров Моисей Иосифович
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Дата рождения1882
Дата смерти1941 или 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сухопаров Иосиф Иванович
Мать: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Рождение ребёнка
23.02.1904
Сын: Сухопаров Василий Моисеевич
Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
13.?.1907
Дочь: Сухопарова Ксенья Моисеевна
Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1909
Сын: Сухопаров Тимофей Моисеевич
Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
05.12.1910 ст.
Сын: Сухопаров Николай Моисеевич
Мать ребёнка: Сухопарова Евдокия Андреевна
Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Рождение ребёнка
12.07.1914
Сын: Сухопаров Михаил Моисеевич
Мать ребёнка: Сухопарова Василиса Стефановна
Россия, Омская область, Тюкалинский район, поселок Черняевского
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941 или 1945
Хелюля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
На войне