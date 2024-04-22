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Сухопаров Иоанн Иосифович

Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

04.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1884 ст.
Юдиново, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение
1886 ст.

Отец: Сухопаров Иосиф Иванович

Мать: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Бракосочетание
09.05.1904 ст.

Жена: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Свидетели По стороне жениха села Валуевское: Евфилий и Исидор Сухопаровы По стороне невесты пос. Черняевского: Андриан Васильевич Анрохиев и Александр Прохоров Курзанов
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1910

Дочь: Сухопарова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна

Военная служба
20.11.1914 ст.
Польша, деревня Скворода
Оставлен на поле боя во время Первой мировой войне
Рождение ребёнка
15.01.1916

Дочь: Сухопарова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.08.1918

Сын: Сухопаров Михайл Иванович

Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.04.1921

Сын: Сухопаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
04.04.1921
Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
От желтухи
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