Сухопаров Иоанн Иосифович
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти04.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1884 ст.
Юдиново, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение
1886 ст.
Отец: Сухопаров Иосиф Иванович
Мать: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Бракосочетание
09.05.1904 ст.
Свидетели По стороне жениха села Валуевское: Евфилий и Исидор Сухопаровы По стороне невесты пос. Черняевского: Андриан Васильевич Анрохиев и Александр Прохоров Курзанов
Рождение ребёнка
20.08.1905 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
25.10.1910
Дочь: Сухопарова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна
Военная служба
20.11.1914 ст.
Польша, деревня Скворода
Оставлен на поле боя во время Первой мировой войне
Рождение ребёнка
15.01.1916
Дочь: Сухопарова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1918
Сын: Сухопаров Михайл Иванович
Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
04.04.1921
Сын: Сухопаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сухопарова Елизавета Михайловна
Смерть
04.04.1921
От желтухи