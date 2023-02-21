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Сухопаров Федор Иосифович

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Место рождения

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: Сухопаров Иосиф Иванович

Мать: Екатерина Михайловна

Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Бракосочетание
31.10.1905 ст.

Жена: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: Сухопарова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.07.1909

Сын: Сухопаров Илья Федорович

Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Сухопарова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Сухопаров Петр Федорович

Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.

Сын: Сухопаров Иван Федорович

Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.07.1919

Сын: Сухопаров Сергей Федорович

Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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