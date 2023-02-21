Сухопаров Федор Иосифович
Место рожденияУкраина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1880 ст.
Отец: Сухопаров Иосиф Иванович
Мать: Екатерина Михайловна
Украина, Черниговская губерния, Стародубский уезд, село Юдинова
Бракосочетание
31.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: Сухопарова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева
Рождение ребёнка
15.07.1909
Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Сухопарова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева
Рождение ребёнка
16.12.1914
Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.
Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева
Рождение ребёнка
01.07.1919
Сын: Сухопаров Сергей Федорович
Мать ребёнка: Прокопцова Ирина Захарьева
Смерть
Неизвестно