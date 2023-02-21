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Прокопцова Ирина Захарьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1905 ст.

Муж: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: Сухопарова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.07.1909

Сын: Сухопаров Илья Федорович

Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.06.1912

Дочь: Сухопарова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.12.1914

Сын: Сухопаров Петр Федорович

Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.

Сын: Сухопаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.07.1919

Сын: Сухопаров Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович

Валуевка, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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