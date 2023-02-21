Прокопцова Ирина Захарьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: Сухопарова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
15.07.1909
Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
11.06.1912
Дочь: Сухопарова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
16.12.1914
Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
17.06.1917 ст.
Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович
Рождение ребёнка
01.07.1919
Сын: Сухопаров Сергей Федорович
Отец ребёнка: Сухопаров Федор Иосифович
Смерть
Неизвестно