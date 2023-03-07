Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1852

Отец: Яковлевичев Авдей Осипович

Мать: Яковлевичева Марина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.07.1870

Муж: Зимин Андрей Гаврилович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Зимин Андрей Гаврилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Зимин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зимин Андрей Гаврилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1885

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Зимин Андрей Гаврилович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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