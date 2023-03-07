Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1852
Бракосочетание
26.07.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Зимин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Зимин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Зимин Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
31.01.1885
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Зимин Андрей Гаврилович
Смерть
Неизвестно