Зимин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Зимин Андрей Гаврилович
Мать: Зимина Устинья Авдеевна
Рождение ребёнка
16.11.1901
Сын: Зимин Осип Иванович
Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна
Рождение ребёнка
23.09.1903
Сын: Зимин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна
Рождение ребёнка
21.06.1905
Сын: Зимин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна
Рождение ребёнка
04.08.1907
Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Елена Филипповна
Смерть
Неизвестно