Зимин Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Иван Андреевич

Зимин Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Зимин Андрей Гаврилович

Мать: Зимина Устинья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1901

Сын: Зимин Осип Иванович

Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Сын: Зимин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Зимин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1907

Сын: Зимин Василий Иванович

Мать ребёнка: Зимина Елена Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Елена Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close