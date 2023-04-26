Зимин Андрей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения10.08.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1847
Бракосочетание
26.07.1870
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1876
Дочь: (Зимина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Зимин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна
Рождение ребёнка
31.01.1885
Дочь: (Зимина) Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна
Смерть
Неизвестно