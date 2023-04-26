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Зимин Андрей Гаврилович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.08.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1847

Отец: Зимин (Зимин) Гаврила Фролович

Мать: Власичева (Шмелёва) Марфа Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.07.1870

Жена: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1876

Дочь: (Зимина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Зимин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.01.1885

Дочь: (Зимина) Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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