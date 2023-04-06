Яковлевичев Авдей Осипович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.03.1847
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1848
Сын: Яковлевичев Мирон Авдеевич
Мать ребёнка: Яковлевичева Марина Карповна
Рождение ребёнка
26.09.1852
Дочь: Зимина Устинья Авдеевна
Мать ребёнка: Яковлевичева Марина Карповна
Рождение ребёнка
14.09.1856
Дочь: Тырышкина Надежда Авдеевна
Мать ребёнка: Яковлевичева Марина Карповна
Смерть
Неизвестно