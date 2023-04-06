Яковлевичев Авдей Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевичев Авдей Осипович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.03.1847

Жена: Яковлевичева Марина Карповна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1848

Сын: Яковлевичев Мирон Авдеевич

Мать ребёнка: Яковлевичева Марина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1852

Дочь: Зимина Устинья Авдеевна

Мать ребёнка: Яковлевичева Марина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1856

Дочь: Тырышкина Надежда Авдеевна

Мать ребёнка: Яковлевичева Марина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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