Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1856

Отец: Яковлевичев Авдей Осипович

Мать: Яковлевичева (Потапова) Марина Карповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1875

Муж: Тырышкин Пётр Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1875

Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1877

Сын: Тырышкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1882

Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1883

Сын: Тырышкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1885

Сын: Тырышкин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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