Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1856
Бракосочетание
13.01.1875
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1875
Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1877
Сын: Тырышкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1882
Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
28.11.1883
Сын: Тырышкин Николай Петрович
Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1885
Отец ребёнка: Тырышкин Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно