Яковлевичева (Потапова) Марина Карповна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Потапов Карп Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.03.1847
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1848
Сын: Яковлевичев Мирон Авдеевич
Отец ребёнка: Яковлевичев Авдей Осипович
Рождение ребёнка
26.09.1852
Дочь: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна
Отец ребёнка: Яковлевичев Авдей Осипович
Рождение ребёнка
14.09.1856
Дочь: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Отец ребёнка: Яковлевичев Авдей Осипович
Смерть
Неизвестно