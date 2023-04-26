Яковлевичева (Потапова) Марина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлевичева (Потапова) Марина Карповна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Потапов Карп Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.03.1847

Муж: Яковлевичев Авдей Осипович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1848

Сын: Яковлевичев Мирон Авдеевич

Отец ребёнка: Яковлевичев Авдей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1852

Дочь: Зимина (Яковлевичева) Устинья Авдеевна

Отец ребёнка: Яковлевичев Авдей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1856

Дочь: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Отец ребёнка: Яковлевичев Авдей Осипович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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