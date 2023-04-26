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Тырышкин Пётр Иванович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1875

Жена: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1875

Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1877

Сын: Тырышкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1882

Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1883

Сын: Тырышкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1885

Сын: Тырышкин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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