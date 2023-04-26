Тырышкин Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1875
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1875
Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Рождение ребёнка
11.07.1877
Сын: Тырышкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Рождение ребёнка
13.11.1882
Дочь: (Тырышкина) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Рождение ребёнка
28.11.1883
Сын: Тырышкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Рождение ребёнка
29.10.1885
Мать ребёнка: Тырышкина (Яковлевичева) Надежда Авдеевна
Смерть
Неизвестно