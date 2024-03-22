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Дубровин Семён Михайлович

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Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1894

Дата смерти

21.05.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1894

Отец: Дубровин Михаил Семёнов

Мать: Дубровина Настасья Романова

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.10.1913 ст.

Жена: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1923

Дочь: Дворянкина Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Дубровин Александр Семёнович

Мать ребёнка: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.05.1966
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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