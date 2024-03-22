Дубровин Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.09.1894
Дата смерти21.05.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1894
Бракосочетание
25.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
06.05.1923
Дочь: Дворянкина Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Дубровина Аксиния Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Дубровин Александр Семёнович
Мать ребёнка: Дубровина Аксиния Фёдоровна
Смерть
21.05.1966
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область