Дубровина (Галочкина) Аксиния Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения13.10.1896
Дата смерти10.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1896
Отец: Галочкин Фёдор Игнатьевич
Мать: Галочкина Анна
Бракосочетание
25.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
06.05.1923
Дочь: Дворянкина Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Дубровин Семён Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Дубровин Александр Семёнович
Отец ребёнка: Дубровин Семён Михайлович
Смерть
10.05.1982
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область