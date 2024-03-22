Дубровина (Галочкина) Аксиния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Галочкина) Аксиния Фёдоровна

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Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.10.1896

Дата смерти

10.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1896

Отец: Галочкин Фёдор Игнатьевич

Мать: Галочкина Анна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.10.1913 ст.

Муж: Дубровин Семён Михайлович

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1923

Дочь: Дворянкина Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Дубровин Семён Михайлович

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Дубровин Александр Семёнович

Отец ребёнка: Дубровин Семён Михайлович

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.05.1982
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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