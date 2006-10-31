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Дубровин Александр Семёнович

Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.12.1929

Дата смерти

31.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929

Отец: Дубровин Семён Михайлович

Мать: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1954

Дочь: Синцева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дубровина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Любовь Михайловна

Смерть
31.10.2006
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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