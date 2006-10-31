Дубровин Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения26.12.1929
Дата смерти31.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1929
Рождение ребёнка
21.10.1954
Дочь: Синцева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дубровина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Любовь Михайловна
Смерть
31.10.2006
Тольятти, Тольятти, Самарская область