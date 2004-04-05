Дворянкина (Дубровина) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянкина (Дубровина) Пелагея Семёновна

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Место рождения

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.05.1923

Дата смерти

05.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1923

Отец: Дубровин Семён Михайлович

Мать: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.02.1948

Муж: Дворянкин Владимир Алексеевич

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дворянкин Владимир Алексеевич

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.07.1950

Сын: Дворянкин Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Дворянкин Владимир Алексеевич

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
05.04.2004
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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