Гриневич Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.04.1903
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.01.1889
Жена: Гриневич Елизавета
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
02.10.1889
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Рождение ребёнка
13.04.1892
Сын: Гриневич Николай
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
28.07.1894
Сын: Гриневич Иван
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Рождение ребёнка
08.06.1897
Сын: Гриневич Фёдор
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.12.1899
Сын: Гриневич Савва
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
11.04.1903
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Гриневич Андрей
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гриневич Владимир
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Гриневич Елизавета
Новые Кайдаки, Днепропетровск