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Гриневич Иван Иванович

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Место рождения

Фролово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гриневич Матрона Дионисиева

Фролово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.01.1889

Жена: Гриневич Елизавета

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
02.10.1889

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Рождение ребёнка
13.04.1892

Сын: Гриневич Николай

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
28.07.1894

Сын: Гриневич Иван

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Рождение ребёнка
08.06.1897

Сын: Гриневич Фёдор

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Гриневич Савва

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
11.04.1903
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Гриневич Андрей

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гриневич Владимир

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Гриневич Елизавета

Новые Кайдаки, Днепропетровск
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