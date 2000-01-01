Гриневич Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903

Отец: Гриневич Иван Иванович

Мать: Гриневич Елизавета

Рождение ребёнка
02.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриневич Параскева

Рождение ребёнка
04.10.1927

Сын: Гриневич Виктор

Мать ребёнка: Гриневич Параскева

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гриневич Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриневич Параскева

Смерть
1944
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