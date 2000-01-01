Гриневич Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1903
Дата смерти1944
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1903
Отец: Гриневич Иван Иванович
Мать: Гриневич Елизавета
Рождение ребёнка
02.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гриневич Параскева
Рождение ребёнка
04.10.1927
Сын: Гриневич Виктор
Мать ребёнка: Гриневич Параскева
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гриневич Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриневич Параскева
Смерть
1944