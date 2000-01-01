Гриневич Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Андрей

Рождение ребёнка
04.10.1927

Сын: Гриневич Виктор

Отец ребёнка: Гриневич Андрей

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриневич Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриневич Андрей

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