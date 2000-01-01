Гриневич Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриневич Андрей
Рождение ребёнка
04.10.1927
Сын: Гриневич Виктор
Отец ребёнка: Гриневич Андрей
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриневич Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриневич Андрей