Гриневич (Дворецкая) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриневич (Дворецкая) Елизавета

Гриневич (Дворецкая) Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дворецкий Трофим Арефьев

Мать: Дворецкая Евфимия Власовна

Бракосочетание
29.01.1889

Муж: Гриневич Иван Иванович

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
02.10.1889

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1892

Сын: Гриневич Николай

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
28.07.1894

Сын: Гриневич Иван

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1897

Сын: Гриневич Фёдор

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.12.1899

Сын: Гриневич Савва

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.07.1903

Сын: Гриневич Андрей

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1906

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
1910

Сын: Гриневич Владимир

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1917

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close