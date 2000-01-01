Гриневич (Дворецкая) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.1889
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
02.10.1889
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1892
Сын: Гриневич Николай
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
28.07.1894
Сын: Гриневич Иван
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1897
Сын: Гриневич Фёдор
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.12.1899
Сын: Гриневич Савва
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
04.07.1903
Сын: Гриневич Андрей
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1906
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гриневич Владимир
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1917
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гриневич Иван Иванович
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
Неизвестно