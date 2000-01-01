Гриневич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1894

Отец: Гриневич Иван Иванович

Мать: Гриневич Елизавета

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