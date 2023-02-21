(Гриневич) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1889
Отец: Гриневич Иван Иванович
Мать: Гриневич Елизавета
Бракосочетание
13.08.1913
Муж: Опайко Иосиф
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
19.01.1921
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Опайко Иосиф
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
23.02.1924
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
29.05.1926
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
29.06.1929
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
Неизвестно