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(Гриневич) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1889

Отец: Гриневич Иван Иванович

Мать: Гриневич Елизавета

Бракосочетание
13.08.1913

Муж: Опайко Иосиф

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
19.01.1921

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Опайко Иосиф

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
23.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опайко Иосиф

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
29.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опайко Иосиф

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
29.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Опайко Иосиф

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Смерть
Неизвестно
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