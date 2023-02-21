Гриневич Матрона Дионисиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Матрона Дионисиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фролово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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