Гриневич Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГриневич Василий

Гриневич Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гриневич Матрона Дионисиева

Бракосочетание
20.05.1892

Жена: Гриневич Мария

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.11.1892

Дочь: Бадыкина Екатерина

Мать ребёнка: Гриневич Мария

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
17.06.1903

Сын: Гриневич Леонтий

Мать ребёнка: Гриневич Мария

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Гриневич Семён

Мать ребёнка: Гриневич Мария

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Гриневич Мария

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Гриневич Мария

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close