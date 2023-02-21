Гриневич Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.05.1892
Жена: Гриневич Мария
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.11.1892
Дочь: Бадыкина Екатерина
Мать ребёнка: Гриневич Мария
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
17.06.1903
Сын: Гриневич Леонтий
Мать ребёнка: Гриневич Мария
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Гриневич Семён
Мать ребёнка: Гриневич Мария
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Гриневич Мария
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Гриневич Мария
Новые Кайдаки, Днепропетровск