Гриневич Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
20.05.1892

Муж: Гриневич Василий

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.11.1892

Дочь: Бадыкина Екатерина

Отец ребёнка: Гриневич Василий

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
17.06.1903

Сын: Гриневич Леонтий

Отец ребёнка: Гриневич Василий

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Гриневич Семён

Отец ребёнка: Гриневич Василий

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Гриневич Василий

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гриневич Василий

Новые Кайдаки, Днепропетровск
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