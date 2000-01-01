Гриневич Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.05.1892
Муж: Гриневич Василий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
22.11.1892
Дочь: Бадыкина Екатерина
Отец ребёнка: Гриневич Василий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
17.06.1903
Сын: Гриневич Леонтий
Отец ребёнка: Гриневич Василий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Гриневич Семён
Отец ребёнка: Гриневич Василий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Гриневич Василий
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гриневич Василий
Новые Кайдаки, Днепропетровск