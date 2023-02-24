Лысов Миронов (казенный крестьянин) Аким Зотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Миронов (казенный крестьянин) Аким Зотович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

09.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лысов - Миронов Зот Миронович

Мать: Миронова Прасковья Михаиловна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1871

Жена: Миронова Васса Иосифовна

Рождение ребёнка
04.04.1876

Дочь: Антонова Ирина Миронова

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1878

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Миронов Михаил Акимович

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: Нестерова Анастасия Миронова

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1884

Сын: Миронов Арсений Акимович

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1887

Сын: Миронов Алексей Акимович

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Миронов Филипп Акимович

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1891

Сын: Миронов Петр Акимович

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Сын: Миронов Ульян Акимович

Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.07.1892
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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