Лысов Миронов (казенный крестьянин) Аким Зотович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1852
Дата смерти09.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
05.?.1871
Жена: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
04.04.1876
Дочь: Антонова Ирина Миронова
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
28.05.1878
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
01.11.1880
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: Нестерова Анастасия Миронова
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1884
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
13.02.1887
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
09.10.1888
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
10.06.1891
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
20.06.1892
Мать ребёнка: Миронова Васса Иосифовна
Смерть
09.07.1892
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния