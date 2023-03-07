Миронов Филипп Акимович
Место рождения
Дата рождения09.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888
Рождение ребёнка
18.08.1919
Дочь: Вера Филипповна
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Надысева
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Миронов Константин Филиппович
Мать ребёнка: Миронова Прасковья Надысева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно