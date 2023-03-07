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Миронов Филипп Акимович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888

Отец: Лысов Миронов (казенный Крестьянин) Аким Зотович

Мать: Миронова Васса Иосифовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1919

Дочь: Вера Филипповна

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Надысева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Миронов Константин Филиппович

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Надысева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Прасковья Надысева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Прасковья Надысева

Смерть
Неизвестно
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